Учёные рассказали, как распознать признаки скорой смерти

Специалисты Эксетерского университета из Юго-Западной Англии рассказали, как по некоторым признакам распознать приближение смерти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию в журнале JAMA Internal Medicine.

Учёные проанализировали медицинские карты почти 50 тысяч британцев, скончавшихся в возрасте старше 60 лет. Среди них были как пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, так и вполне здоровые люди.

Выяснилось, что примерно за 14 лет до смерти у каждого из них наблюдалось постепенное снижение артериального давления. Причём в последние два года жизни оно было особенно выраженным. На основе этих данных исследователи сделали вывод, что понижение артериального давления у пожилых людей с большой вероятностью свидетельствует о скорой кончине.

Специалисты считают, что полученные данные помогут при выборе методов терапии для пожилых людей. В частности, они будут полезны при оценке рисков назначения того или иного лечения.