Россельхознадзор заподозрил PepsiCо в хакерской атаке на российские госорганы

Россельхознадзор подозревает американскую компанию PepsiCo в том, что она организовала хакерскую атаку для получения секретной информации российских госорганов. Как передаёт ТАСС , такое заявление сделала официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

Ранее Россельхознадзор сообщал о внутренней проверке в связи с тем, что компания получила доступ к документу под грифом "для служебного пользования". По информации ведомства, в компанию не направляли указанный документ.

"Предварительные результаты внутренней проверки Россельхознадзора показали, что никто из сотрудников службы, обладающих доступом к представленному вице-президентом компании PepsiCo ("Вимм-Билль-Данн") по корпоративным отношениям в России, Украине, СНГ и странах Центральной Европы (Сергеем) Глушковым внутреннему служебному документу Россельхознадзора, имеющему ограничительную пометку "для служебного пользования", не направлял письмо во внешнее информационное поле... В этой связи служба сделала вывод о возможной хакерской атаке со стороны американской компании PepsiCo с целью получения доступа к секретной информации государственных органов власти России", — заявила Мелано.