В Зеленоградске построят "Длинный дом" эпохи викингов

В Зеленоградске представили проект "Длинного дома", который построят в деревне эпохи викингов Кауп. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградского городского округа.

Дом будет основной постройкой деревни. Его длина — 27 метров, ширина — 10 метров. Строительство планируют завершить до фестиваля эпохи викингов, который пройдёт с 10 по 12 августа 2018 года. Это позволит принимать гостей круглый год. В 2018 году на территории деревни также планируют обустроить мини-ферму и верёвочный парк.