В Зеленоградске построят "Длинный дом" эпохи викингов
В Зеленоградске представили проект "Длинного дома", который построят в деревне эпохи викингов Кауп. Об этом сообщается
на сайте администрации Зеленоградского городского округа.
Дом будет основной постройкой деревни. Его длина — 27 метров, ширина — 10 метров. Строительство планируют завершить до фестиваля эпохи викингов, который пройдёт с 10 по 12 августа 2018 года. Это позволит принимать гостей круглый год. В 2018 году на территории деревни также планируют обустроить мини-ферму и верёвочный парк.
Фестиваль "Кауп" проводится в Калининградской области с 2006 года. Его устроители реконструируют традиции жителей Самбийского полуострова на IX–XI веков нашей эры. 29–30 июля в фестивале в пос. Романово приняли участие 110 реконструкторов и 50 ремесленников. В 2017 году фестиваль принял 4500 гостей. В августе стало известно, что на территории деревни появится судоверфь
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