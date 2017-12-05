В Калининграде отключили свет на 14 улицах (список)

На ряде улиц Калининграда во вторник, 5 декабря, нет электричества или холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Из-за ремонта свет отключён:



— до 13:00 — на ул. Рыбникова, 93а, ул. Б. Окружной 2-й (гаражное общество "Старт"), 8, 12, 16, 28, 32–34, 15–29, ул. Полецкого, 72а (гаражное общество "Звезда"), 87, 93–101а, ул. Ломоносова, 106б, 105–135, 114–134, садовые некоммерческие товарищества "Дружба" и "Спутник", ул. Гравийной, 3–13, 4–16, ул. Соколиной, 2а–6, 36–40, 7–37, ул. Кировоградской, 1, 6–10, 11, 14, 19, 22–34, 23–27, ул. Лауреатной, 1, 5, ул. Б. Окружной 1-й (садовое товарищество "Янтарь-2"), ул. Б. Окружной 1-й — Советский пр. (ст. "Вишнёвый сад"), ул. Б. Окружной 1-й (ст. "Утро"), ул. Б. Окружной 1–й (садовое товарищество "Янтарь");



— с 13:30 до 18:00 — на ул. Коммунальной, 8–32, 7–17, 27–37, ул. Разина, 31–33, 32, ул. Офицерской, 15–23, 18–22, ул. К. Маркса, 41–43 (и котельная), 49–63, ул. Каменной, 19.



Холодную воду отключили:



— до 14:00 — на ул. Тенистая Аллея, 34, 44, ул. Цирковой, 25, 26–32, ул. Тихоненко, 1–53а, 2–52, 58, пр. Мира, 191, 193;



— до 15:00 — на ул. К. Назаровой, 24, 28–30, 51–59, 61а, 63–67, 73–75, ул. Козенкова, 11–25, 10–22;



— до 17:00 — на ул. Минина и Пожарского, 2–16, 3–17, ул. М. Расковой, 1–9, 10 (городская больница №1), 15, ул. Бородинской, 17 (детсад №14), пер. Минина и Пожарского, 2, 3–5, пр. Мира, 63а–67, пр. Победы, 1–3, 2–12, 9а–13, 18, 18а–б, 22, 19–31, 27 (детский сад №24).