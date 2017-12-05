Калининградские школьники стали победителями международной олимпиады по физике

Калининградские школьники стали победителями V международной олимпиады по экспериментальной физике IEPhO (Experimental Physics Olympiad). Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ученики лицея №23 Калининграда стали победителями и призёрами состязания. Девятиклассник Ян Малявко получил золотую медаль. Десятиклассник Тимур Хисматулин занял второе место. За нестандартное применение инструментов отметили ученика 6 класса Виктора Булыбенко, он выполнял задания 8 класса.

Участие в олимпиаде приняли более 200 школьников из России, Армении, Казахстана, Словакии и Беларуси. Она прошла с 24 ноября по 3 декабря в санатории "Жемчужина" (Республика Беларусь). Каждый участник провёл по шесть экспериментов.

"Благодаря участию в олимпиаде школьники смогли на практике узнать, как можно использовать решение задач. Поздравляю команду лицея №23 и их наставника, заслуженного учителя РФ Бориса Боронилова", — сказала министр образования Светлана Трусенёва.