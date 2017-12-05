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В Калининграде собирают средства на химиотерапию для годовалого ребёнка с нейробластомой

04 декабря 201721:12
  1988
Годовалому Вове Марщикову из Калининграда необходимо собрать средства на препарат на длительное лечение.Ребёнку предстоит пройти девять курсов химиотерапии, сообщает на своей странице в Facebook благотворительный детский центр «Верю в чудо».
 
У ребёнка – нейробластома правого надпочечника. Для лечения Вове необходим препарат "Роаккутан". В рамках федеральной льготы он не предоставляется, говорят волонтёры.
 
Вове в конце августа этого года только исполнился годик. В возрасте 6 дней, ещё до выписки из роддома, у него обнаружили образование в правом надпочечнике. На МРТ диагноз подтвердился, и уже в октябре 2016-го месячному ребёнку сделали операцию по удалению образования в исследовательском центре им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.
 
В декабре 2016 года состояние малыша резко ухудшилось. Ему предстояло пройти длительный курс химиотерапии. Маме с Вовой почти на год пришлось остаться в федеральном центре.
 
В октябре 2017 года Вова с мамой вернулись в Калининград. По рекомендации лечащего врача в центре им. В.А. Алмазова малышу назначено 9 курсов химиотерапии в Калининградской детской областной больнице. 
 
Ребёнку очень нужна помощь. Сделать пожертвование можно непосредственно на сайте благотворительного центра через специальную форму. 
 

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