В Калининграде собирают средства на химиотерапию для годовалого ребёнка с нейробластомой

Годовалому Вове Марщикову из Калининграда необходимо собрать средства на препарат на длительное лечение.Ребёнку предстоит пройти девять курсов химиотерапии, сообщает на своей странице в Facebook благотворительный детский центр «Верю в чудо».

У ребёнка – нейробластома правого надпочечника. Для лечения Вове необходим препарат "Роаккутан". В рамках федеральной льготы он не предоставляется, говорят волонтёры.

Вове в конце августа этого года только исполнился годик. В возрасте 6 дней, ещё до выписки из роддома, у него обнаружили образование в правом надпочечнике. На МРТ диагноз подтвердился, и уже в октябре 2016-го месячному ребёнку сделали операцию по удалению образования в исследовательском центре им. В.А. Алмазова в Санкт-Петербурге.

В декабре 2016 года состояние малыша резко ухудшилось. Ему предстояло пройти длительный курс химиотерапии. Маме с Вовой почти на год пришлось остаться в федеральном центре.

В октябре 2017 года Вова с мамой вернулись в Калининград. По рекомендации лечащего врача в центре им. В.А. Алмазова малышу назначено 9 курсов химиотерапии в Калининградской детской областной больнице.