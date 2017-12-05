Психологи рассказали, почему нужно чаще обниматься

По мнению психологов, чем чаще люди обнимаются, тем более защищёнными и спокойными они себя чувствуют. Об этом пишет РИА Новости

Объятия дают человеку чувство защиты, покоя и доверия, рассказали агентству эксперты. Известен и терапевтический эффект объятий. Так, например, дети-аутисты чувствовали себя значительно лучше, когда их часто обнимали.

Эксперт междисциплинарной кафедры сексологии Анна Котенева рассказала, что человеку рекомендуется обниматься не менее восьми раз в день. По её мнению, объятия — это желание показать человеку свое отношение.

"Что касается отношений мужчины и женщины или воспитания ребенка, в психологии принято считать, что залогом хороших отношений может являться не менее восьми знаков внимания в течение дня. Конечно, предполагаются объятия. Это дает чувство защиты. Обниматься нужно чаще — никому это не навредило", — заявила Котенева.

Психолог Алексей Степанов рассказал, что объятия могут оказывать лечебный эффект в ряде ситуаций, а их отсутствие может негативно влиять на состояние. Так, по его словам, эксперименты на животных показали, что лишение возможности взаимодействовать оказывает негативное влияние на популяцию.

По мнению экспертов, Россию можно отнести к странам, где объятия являются частью культуры — знаком радушия, при этом западная культура объятий не близка жителям таких стран, как Корея, Китай, Япония.