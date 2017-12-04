Сбербанк предупредил о возможных проблемах с операциями по картам

Клиенты Сбербанка могут столкнуться с временными трудностями при проведении операций с картами банка в терминалах и торговых центрах. Об этом ТАСС сообщили в кредитной организации.

"Сбербанк сообщает, что часть клиентов может столкнуться со сложностями при проведении операций с картами Сбербанка и других банков на терминалах и в торговых сетях, обслуживаемых Сбербанком и другими банками. Специалисты Сбербанка выясняют причину неполадок. Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Неполадки будут устранены в ближайшее время", — говорится в сообщении.