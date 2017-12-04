Песков прокомментировал опрос о готовности россиян пойти на выборы президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высокими показатели, приведённые в опросе о готовности россиян участвовать в выборах главы государства. Об этом сообщает "Коммерсант"

Речь идёт об опросе "Левада-центра". Согласно его результатам, на выборы готовы пойти 58% граждан. 20% не определились, примут ли участие в избрании президента, 10% ответили отрицательно.

"Ну, постойте, это очень, очень солидные показатели, говорящие об очень высокой потенциальной активности наших избирателей. Поэтому, если учесть, что никакая избирательная кампания у нас ещё не начиналась, это очень большие цифры", — отметил Песков.