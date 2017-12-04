В Калининграде отключили свет на пяти улицах (список)

На ряде калининградских улиц в понедельник, 4 декабря, нет света. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Из-за ремонта и монтажа оборудования электричество отключено:



— с 9:00 до 13:00 — на ул. Гайдара, 111–115, 121–123, 141–145, ул. Горького, 152–160;

— с 9:00 до 18:00 — на ул. Солдатской, 2, 8–12, пер. Солдатском, 1, 2, пр. Советском, 114–118;

— с 13:30 до 18:00 — на ул. Гайдара, 117–119, 121–123, 141–145, ул. Горького, 150а, 152б, 154, 158–160.



По этой же причине на улицах Горького, Балтийской и Гайдара отключат 123 уличных светофора.