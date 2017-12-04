"Яндекс" узнал, сколько жители Северо-Запада тратят на домашних животных

Жители Северо-Западного федерального округа в 2017 году покупают товары для домашних животных в интернет-магазинах в 5,5 раза чаще, чем в прошлом. Об этом сообщает пресс-служба компании "Яндекс.Деньги".



Выяснилось, что за год владельцы четвероногих стали оставлять в интернет-магазинах в 14,2 раза больше денег, а число покупателей с 2016 года выросло в 5,5 раза. На своих животных хозяева тратили в этом году в среднем 3634 рубля.



Чаще всего по интернету заказывали корма, на втором месте по популярности — витамины, на третьем — игрушки. Кроме того, в интернет-магазинах часто покупают миски, шампуни, ошейники, лежаки.



Выяснилось, что владельцы кошек больше тратят на игрушки, а собак — на витамины. На одежду и обувь для зверей уходит в среднем 1200 рублей за один раз.