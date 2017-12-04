В декабре во всех регионах России пройдёт тест по истории Отечества

9 декабря, в День Героев Отечества, во всех регионах России состоится международная акция "Тест по истории Отечества". Об этом сообщают в пресс-службе Молодёжного парламента при Госдуме.

Планируется также, что акция пройдёт на территории ещё 40 стран. Тест напишут не менее 350 тысяч человек. Для прохождения тестирования зарегистрировано уже более 3000 площадок, пройти его также можно будет он-лайн.

За 40 минут участники должны будут ответить на 40 вопросов, которые составят учёные Московского государственного университета имени Ломоносова. В них будут отражены все исторические периоды, включая современные события.