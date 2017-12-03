Теннисистка Мария Шарапова снимется в продолжении трилогии фильмов "Друзья Оушена". Об этом сообщает Tennis World USA

В спин-оффе также появится американская теннисистка Серена Уильямс. Обе спортсменки сыграют в картине самих себя.

Известно, что лента получит название "Восемь подруг мисс Оушен" (Ocean's Eight). Премьера фильма намечена на июнь 2018 года. Главные роли исполнят Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонем Картер, Энн Хэтэуэй, Рианна и другие знаменитости.