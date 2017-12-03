В Польше военные обучат женщин самообороне

В Польше стартовала программа "Самооборона женщин". Об этом сообщает "Радио Польша"

Первые занятия пройдут на территории спортивного комплекса 31-го Армейского экономического подразделения. Участие в них примет министр обороны Антоний Мацеревич. Участницам расскажут, как вести себя в ситуации опасности для жизни и покажут основы рукопашного боя. Кроме того, они узнают основные приёмы психологического и физического воздействия на преступников.

Проект Министерства национальной обороны стартует во второй раз. Занятия будут проходить два раза в неделю в 39 городах Польши. Набор участниц производят местные военные комендатуры и воеводские военные штабы. Программа содержит десять бесплатных двухчасовых занятий, их проведут опытные военные инструкторы.