Учёные нашли связь между семейным положением и слабоумием

Специалисты из Университетского колледжа Лондона доказали, что женатые и замужние меньше страдают от слабоумия в пожилом возрасте. Об этом пишет РИА Новости

Учёные исследовали данные почти о 800 тысячах жителей Европы, Америки и Азии, и пришли к выводу, что холостяки, никогда не жившие в браке, больше других подвержены старческой деменции. Риск развития с возрастом слабоумия у этой группы людей на 42 процента выше, чем у обременённых семейными узами. У вдовцов этот показатель несколько меньше, но всё же на 20 процентов выше, чем у женатых и замужних, утверждают исследователи.

Такая связь обусловлена тем, что люди в браке ведут куда более активный образ жизни, считают эксперты. Кроме того, семейные люди, по мнению авторов исследования, чаще склонны отказываться от вредных привычек и стараются правильно питаться.

Кроме того, в семейных парах принято заботиться друг о друге, морально поддерживать партнёров. По мнению экспертов, это положительным образом сказывается на здоровье, в частности на работе нервной системы и мозга.

Деменция — это расстройство нервной деятельности, проявляющееся в первую очередь резким снижением умственных способностей.