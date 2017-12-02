Калининградские школьники впервые будут участвовать в телевикторине "Умницы и умники"

Школьники из Калининградской области впервые станут участниками телевикторины "Умницы и умники". Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Калининградскую область на телевизионной олимпиаде будут представлять семь человек. В команду вошли ученики ШИЛИ Даниил Коваленко и Никита Сараневич, ученики лицея №23 Яков Щербич и Михаил Коробченко, а также представители гимназии №40 Софья Хмелинская, Василий Мека и Татьяна Колобакина.

Ребята примут участие в четвертьфинальных отборочных этапах. Съёмки назначены на 2-7 декабря в Москве.

По словам Василия Меки, главное было успеть подготовиться по всем предложенным темам.

"Список тем для отборочных этапов озвучены нам в сентябре. Они охватывают всю историю литературы, искусства, становления общества от Древней Греции до начала XXI века. Как все знают, в телевикторине очень узкие вопросы, нужно знать темы досконально. Могу сказать, что первое волнение появилось за месяц до игр, но мы с ребятами смогли его перебороть и покажем все свои знания", — сказал школьник.

Чтобы поехать на съёмки в столицу, ребята прошли отборочный этап. Они писали эссе о Калининградской области, участвовали в собеседовании. Лучшие стали финалистами и теоретиками региональной гуманитарной олимпиады, посвящённой становлению Калининградской области.

Трое победителей сразу стали участниками федеральной программы, а еще троих участников из "теоретиков" выбрал бессменный ведущий федеральной телевикторины Юрий Вяземский. Дополнительно летом он пригласил на съемки лицея №23 Якова Щербича. Как подчеркнул телеведущий, такую большую квоту для участников он выделяет впервые.

"Умницы и умники" — интеллектуальная гуманитарная олимпиада для старшеклассников. В открытой борьбе за право стать абитуриентами Московского Государственного института международных отношений принимают участие школьники из различных регионов России и ближнего зарубежья.