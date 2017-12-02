Инвестора "стакана" в Светлогорске обяжут восстановить склон и лестницу к променаду

Инвестора "стакана" в Светлогорске обяжут восстановить склон у солнечных часов. Такое заявление сделал губернатор области Антон Алиханов в субботу, 2 декабря, во время осмотра склона, где планировали строить апарт-отель.

"Инвестор, в чьей собственности находится участок, благоустроит лестницу и приведёт территорию склона в порядок. Уберут забор, чтобы это выглядело достойно", — сказал глава региона.

На вопрос о том, согласен ли на это сам инвестор, Алиханов отрезал: "Согласен. Из побуждений морально-этического толка".

Он подчеркнул, что вне зависимости от того, что у владельцев были надежды по поводу изменения зоны курортно-санитарной защиты, что позволило бы вернуться к вопросу возведения апарт-отеля, будут объявлены новые публичные слушания.

"В ходе последних было много нареканий. Мы предложим наложить на левую часть от солнечных часов до насосной станции зону рекреации, чтобы там было невозможно строительство", — сказал губернатор.