Калининградская мэрия определила минимальную зарплату для муниципальных служащих

В Калининградской мэрии определились с размером должностных окладов для руководителей и служащих муниципальных учреждений. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Так, в соответствии с постановлением, размер оплаты труда муниципальных служащих в зависимости от занимаемой должности и характера работы будет составлять от 4499 до 28288 рублей. Самый высокий оклад — у директора муниципального казённого учреждения, в котором работает свыше 100 человек.

Руководитель учреждения, где количество сотрудников не превышает пяти человек, может рассчитывать на оклад 13711 рублей. Минимальная зарплата — 4499 рублей — установлена для технического персонала.