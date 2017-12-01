Судебные приставы навестят должников по алиментам и зарплате в рамках общероссийского рейда

Судебные приставы навестят должников по зарплате и алиментам в понедельник, 4 декабря. Общероссийский рейд стартует в рамках акции "В новый год – без долгов", сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Приставы направятся по адресам должников, чтобы оценить их материальное положение и наложить арест на имущество. Одновременно будут проводиться проверки бухгалтерий организаций, чтобы выявить, насколько своевременно и полно они удерживают суммы из зарплат должников по алиментным обязательствам.

"Четвертого декабря 2017 года в рамках общероссийской акции "В Новый год — без долгов" во всех территориальных органах ФССП России впервые пройдет общероссийский рейд. Он будет посвящен взысканию задолженности по алиментным платежам и заработной плате — самым важным социально значимым направлениям в деятельности службы", — уточнили в ведомстве.

Сообщается также, что особое внимание будет уделено применению полномочий судебных приставов по ограничению должников в пользовании специальными правами и запрету выезда за пределы страны.

Рейды будут проводиться по стране в течение декабря. Так, 11 декабря судебные приставы выйдут в рейды по адресам должников по взысканию фискальных платежей, 18 декабря — задолженности в пользу организаций топливно-энергетического комплекса, а 25 декабря – исполнению документов неимущественного характера, в том числе по приостановлению деятельности организаций.