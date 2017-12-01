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"Когда Калининград превратится в Лос-Анджелес": в Светлогорске кинокомиссия обсудила фильмы, претендующие на рибейты

20:03
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В Калининграде состоялся первый этап оценки фильмов, которые претендуют на рибейты. Эта система позволит киношникам вернуть до 20% затрат, которые они понесли, снимая картины на территории области. Комиссия рассмотрела заявки от пяти компаний.
 
Продюсеры, которые представляли проекты, сошлись во мнении, что в регионе не хватает специалистов и техники, но предостаточно интересных планов. Именно над этим решили в дальнейшем работать. "Чтобы Калининград превратился в Лос-Анджелес", — подчеркнула член ассоциации продюсеров кино и телевидения Анна Крутова, принимавшая участие в обсуждении.
 

Кто претендует на рибейты?

"Чёрные бушлаты" ("Синтезфильм")
 
Отработали в Калининграде 7 смен.
Затраты на территории области: 6,7 млн.
Заявка на субсидии: 1,3 млн.

Сюжет: фильм рассказывает о первых днях создания морской пехоты, о подвиге советских моряков в дни начала Великой Отечественной войны.
 
Исполнительный продюсер компании "Запад Фильм" Аркадий Данилов во время презентации признался, что снимать картину начали в Керчи, поэтому во время съёмок в Калининграде пытались воссоздать крымский город.
 
"Делали канатную дорогу, скалы из пенопласта. Благодаря нашему фильму в том числе большие продюсеры поняли, что в Калининграде можно снять всё что угодно, при этом сэкономив. Сейчас можно получить ещё и рибейт", — отметил Данилов.

В съёмочном процессе приняли участие 50 калининградцев, они были рабочими, водителями. "За время работы в регионе удалось на практике обучить реквизиторов, гримёров. Однако специалистов всё равно не хватает. Мы заинтересованы в открытии киношколы в регионе", — подчеркнул он.

"Жёлтый глаз тигра" ("Профит")
 

Отработали в Калининграде 41 смену.
Затраты на территории области: 28,5 млн.
Заявка на субсидии: 5,7 млн.

Сюжет: четыре калининградца, которые ещё недавно были закадычными друзьями, во времена янтарного беспредела 90-х становятся непримиримыми врагами.
 
Картину представил продюсер Игорь Толстунов. Он рассказал о том, что в центре внимания в фильме — янтарь. В "Жёлтом глазе тигра", по его словам, показан весь цикл производства. "Расценивайте это как 16 серий продакт плейсмента янтаря", — отметил он.

"На Париж" ("Блиц фильм")
 
Отработали в Калининграде 26 смен.
Затраты на территории области: 19,5 млн.
Заявка на субсидии: 3,9 млн.

Сюжет: история танкистов, прошедших войну и решивших отпраздновать Великую Победу в Париже.

Продюсер Валерия Колесник, представлявшая фильм, уточнила, что группа объездила всю область: "Сняли красивые рапсовые поля, все дороги области, закоулки и посёлки". Из 45 смен 26 снимали в регионе. Всего в съёмочном процессе участвовали 180 человек.

"Золотая парочка" ("Приор Продакшн")
 

Отработали в Калининграде 13 смен.
Затраты на территории области: 15 млн.
Заявка на субсидии: 3 млн.

Сюжет: следователь из Москвы под видом туристки записывается на экскурсию в Калининград, чтобы вычислить среди участников пару неуловимых грабителей. Цель парочки — Музей янтаря.
 
Креативный продюсер Игорь Марин отметил, что их команда сняла красивый фильм о Калининградской области. Среди основных сложностей он также отметил отсутствие специалистов и техники в регионе.

"Мы готовы выступать в качестве площадки для стажировки. Кроме прочего, здесь не хватало кинотехники. Везли её из Санкт-Петербурга. По мелочи в области находили. Как-то у нас на дюне задуло камеру и её пришлось срочно менять. Погода противостояла. Всё время, пока мы здесь работали, был сильный ветер и шёл горизонтальный дождь. Он очень помешал", — рассказал Павлючик.

"Живой" ("Калининград Фильм")
 

Отработали в Калининграде 10 смен.
Затраты на территории области:  3,2 млн.
Заявка на субсидии: 653 тыс.

Сюжет: журналист-расследователь разбирается в череде запутанных дел  — убийствах самых богатых людей страны.

Калининградская компания сама подготовила документы и заявилась на получение рибейта. Московская группа этим заниматься не стала. "Мы предложили такую услугу, при этом предоставив скидку на свою работу. Такой формат тоже возможен. Он позволит содержать павильон, технику, платить зарплату сотрудникам", — отметил Аркадий Данилов.

В этом году региональное правительство готово распределить 20 млн рублей среди компаний, которые снимали фильмы в области. Однако документы были поданы только на возврат 14,5 млн. Второй этап конкурса состоится 4 декабря. В этот день комиссия определит список фильмов, которые получат субсидии из бюджета. 
 

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