Власти Калининградской области планируют открыть в регионе киношколу

Региональные власти задумываются об открытии в Калининградской области киношколы. Такое заявление в пятницу, 1 декабря, сделал министр по культуре и туризму Андрей Ермак после заседания комиссии по рибейтам.

"Есть много планов. В рамках работы комиссии многие продюсеры говорили о том, что не хватает сотрудников, которых они могли бы привлекать. Это в первую очередь костюмы, грим. Это формат learning by doing: параллельное обучение и непосредственное участие в проектах", — отметил Ермак.



Он уточнил, что в этом году проводились пробные мастер-классы в рамках "Балтийского Артека" и фестиваля "Янтарный муравей".



По словам министра, в следующем году в регион с мастер-классами приедет New York Film Academy.



"Мы задумываемся над тем, что это будет либо самостоятельная киношкола, либо курсы при БФУ им. Канта. Начнём с рабочих специальностей, а в дальнейшем сможем развиваться по более серьёзным направлениям", — подчеркнул Ермак.