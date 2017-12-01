Американский писатель получил премию за худшее описание секса в литературе 2017 года

Американскому романисту Кристоферу Боллену присудили антипремию за самое неудачное описание интимной сцены в литературе за 2017 год. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Guardian.



Роман Боллена The Destroyers получил антипремию "за неуместную попытку описать знакомые понятия в новых терминах, что в итоге привело к путанице". В прошлом году эту награду вручили итальянскому писателю Эрри де Луке. По мнению судей, в этом году "не так всё плохо".