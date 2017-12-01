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Главная Новости Общество

Региональное правительство определило компенсацию фермерам за свиней, убитых из-за АЧС

13:32
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В Калининградской области определили сумму компенсации, которую будут получать фермеры за свиней, убитых по причине африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Власти опубликовали постановление "Об организации и проведении отчуждения животных". Согласно ему, размер компенсации составит 140 рублей за килограмм живого веса. Убивать животных и утилизировать туши будут в пос. Нагорное Багратионовского городского округа.

Постановление определяет зону отчуждения животных в границах Ладушкинского и Багратионовского городских округов. Документ подписан главой региона Антоном Алихановым.

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«Африканская чума свиней в Калининградской области»

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