Региональное правительство определило компенсацию фермерам за свиней, убитых из-за АЧС
В Калининградской области определили сумму компенсации, которую будут получать фермеры за свиней, убитых по причине африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Власти опубликовали постановление "Об организации и проведении отчуждения животных". Согласно ему, размер компенсации составит 140 рублей за килограмм живого веса. Убивать животных и утилизировать туши будут в пос. Нагорное Багратионовского городского округа.
Постановление определяет зону отчуждения животных в границах Ладушкинского и Багратионовского городских округов. Документ подписан главой региона Антоном Алихановым.
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