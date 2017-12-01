В правительстве назвали муниципалитеты, не получившие паспорта готовности к отопительному сезону

Восемь калининградских муниципалитетов не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сообщила заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Людмила Пильтихина.

По итогам проверок Ростехнадзора 16 из 24 муниципалитетов получили паспорта готовности. Ещё восемь получат их в случае устранения замечаний.

"Восемь муниципалитетов продолжают работу над исправлением ошибок. Их можно поделить на две группы. Четыре муниципалитета: Гурьевск, Ладушкин, Светлогорск и Приморск — работают над устранением ошибок и не успели до 15 ноября заявиться в Ростехнадзор. Вторая группа: Мамоново, Неман, Полесск и Советск — не устранила замечания по итогам проверок Ростехнадзора", — приводит слова Пильтихиной "Комсомольская правда — Калининград"

Чиновница отметила, что правительству удалось нормализовать ситуацию с поставками угля в область. Сейчас в пути следования находятся 244 вагона с топливом. Одной из задач при прохождении отопительного сезона она назвала погашение задолженности перед поставщиками энергоресурсов муниципальными теплоснабжающими предприятиями.