"Песок убрали, воду спустили": в Янтарном восстановили затопленный променад

В Янтарном восстановили променад, повреждённый осенними штормами. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава местной горадминистрации Алексей Заливатский.

"Песок убрали, воду спустили, променад отремонтировали", — написал чиновник. Он опубликовал видео, показывающее приведённую в порядок прибрежную территорию.

Песок убрали, воду спустили, променад отремонтировали. Осень у моря. #Янтарныйпроменад Публикация от Zalivatskii_Aleksei (@zalivatskii_aleksei) Ноя 30 2017 в 6:17 PST

Заливатский прокомментировал вопрос подписчика о том, почему променад расположен под песчаным валом. По мнению читателя, из-за этого его заносит песком.

"Вала не было, это ветром песок намело, а у проектировщиков ума не хватило в своё время поднять метра на два, чтоб снизу продувался", — объяснил чиновник.