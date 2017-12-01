"Песок убрали, воду спустили": в Янтарном восстановили затопленный променад

В Янтарном восстановили променад, повреждённый осенними штормами. Об этом на своей странице в Instagram
сообщил глава местной горадминистрации Алексей Заливатский.
"Песок убрали, воду спустили, променад отремонтировали", — написал чиновник. Он опубликовал видео, показывающее приведённую в порядок прибрежную территорию.
Заливатский прокомментировал вопрос подписчика о том, почему променад расположен под песчаным валом. По мнению читателя, из-за этого его заносит песком.
"Вала не было, это ветром песок намело, а у проектировщиков ума не хватило в своё время поднять метра на два, чтоб снизу продувался", — объяснил чиновник.
Ранее в Янтарном приступили к очистке променада
от песка, нанесённого во время штормов. На опубликованных кадрах видно, как спецмашины работают на утопающем в песке променаде.