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"Песок убрали, воду спустили": в Янтарном восстановили затопленный променад

10:58
  823
В Янтарном восстановили променад, повреждённый осенними штормами. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава местной горадминистрации Алексей Заливатский.
 
"Песок убрали, воду спустили, променад отремонтировали", — написал чиновник. Он опубликовал видео, показывающее приведённую в порядок прибрежную территорию.
 
 
Заливатский прокомментировал вопрос подписчика о том, почему променад расположен под песчаным валом. По мнению читателя, из-за этого его заносит песком. 
 
"Вала не было, это ветром песок намело, а у проектировщиков ума не хватило в своё время поднять метра на два, чтоб снизу продувался", — объяснил чиновник.
 
Ранее в Янтарном приступили к очистке променада от песка, нанесённого во время штормов. На опубликованных кадрах видно, как спецмашины работают на утопающем в песке променаде.  
 

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