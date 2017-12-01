В Калининграде отключили свет на восьми улицах (список)

На ряде калининградских улиц в пятницу, 1 декабря, нет электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Без света из-за планового ремонта до 18:00 останутся дома на ул. Радищева, 87–97, 98–102, 104–106, 108–110, 115, в переулке Радищева, 1–9, 4–14, на проспекте Победы, 83, 91, 93, 95–99, ул. Ульяновской, 1–15, ул. Ремонтной, 4, ул. Поперечной, 1–13, 4–14, ул. Станочной, 1–9, 12, 15, 15а, 19, 2–8, а также на набережной Генерала Карбышева, 22 а (Детско-юношеская морская школа), 24, 26, 26б и 28.