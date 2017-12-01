В России разработан стандарт для лечения пожилых людей. Об этом сообщают "Известия"

У врачей-гериатров появятся новые функции. Они будут определять у пожилых людей биологический возраст, разрабатывать программы для замедления старения, помогать старикам, страдающим от одиночества. Также они будут сотрудничать с другими врачами, соцработниками и родственниками пациента.

"Понятно, что гериатр не сможет решить все социальные проблемы пожилого человека. Но если специалист, например, констатирует, что основная проблема, определяющая прогрессирование старения, — это одиночество, то он должен связаться с семьей, социальными службами", — сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.

Новые функции у врачей-гериатров, занимающихся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста, появятся в 2018 году. До недавнего времени они дублировали работу врачей-терапевтов.