БФУ им.Канта предлагает калининградцам принять участие в создании музея советского детства

Балтийский федеральный университет имени И. Канта предлагает калининградцам принять участие в создании Музея советского детства. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.



"Если у вас или ваших родственников есть ненужные вещи, связанные с советским прошлым, просим передать их в дар их нашему Музею. Дадим старым вещам новую жизнь!" — говорится в сообщении вуза.

Экспонаты можно принести в Центр социально-гуманитарной информатики по адресу: ул. Чернышевского, 56 А, аудитория 35. Они будут приниматься в будни с 11 до 17 часов. Подробнее о проекте можно узнать по телефону: +7 (4012) 59 55 20 доб. 1970 (Елена Вячеславовна).