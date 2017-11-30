Власти не нашли желающих арендовать Елизаветинский форт в Балтийске
Аукцион по передаче в аренду комплекса "Елизаветинский форт" в Балтийске признали несостоявшимся. Информация об этом размещена
на сайте государственных торгов.
Аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие. Это вторая попытка властей найти арендатора комплекса.
Елизаветинский форт намеревались сдать в аренду на пять лет. Площадь участка составляет 10 тыс. кв. м, площадь историко-культурного комплекса — 667 кв. м. Начальная цена лота составляла 1,375 млн рублей в год без учёта НДС.
В 2015 году сообщалось
о том, что региональные власти рассматривают вопрос о передаче Елизаветинского форта в собственность Музея Мирового океана, балансодержателя памятника. В августе агентство по имуществу Калининградской области выставило на аукцион
право аренды комплекса. В сентябре торги признали несостоявшимися.