Учёные выяснили, какие животные самые умные

Исследователи назвали животных, которые превосходят интеллектом остальных зверей. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Neuroanatomy, пишет Газета.ru

Сравнив кошек, собак, львов, бурых медведей, енотов и хорьков, специалисты сделали вывод, что самыми умными являются собаки. В коре их головного мозга 530 млн нейронов (у кошек 250 млн, у человека 16 млрд). Это показатель того, насколько животное умеет делать выводы из прошлого опыта.



Также оказалось, что еноты не уступают умом собакам. А кошки, как было установлено в начале года, умеют вспоминать необходимую информацию и применять её.