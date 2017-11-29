Дураки и жулики: Аринцева поделила управляющие компании на две категории

Новый председатель Общественной палаты Калининградской области Ольга Аринцева призналась, что делит управляющие компании в сфере ЖКХ на дураков и жуликов. Своим мнением Аринцева поделилась со слушателями радио "Комсомольская правда – Калининград " в прямом эфире.

По её словам, в Калининграде нет идеальной управляющей компании. Все примерно на равных. И уточнила, что сама видит только два типа УК.

"Я их делю на две категории — жулики и дураки. Те, которые пришли снять лёгкие деньги, и те, которые искренне пытаются что-то делать. Это вот дураки в хорошем смысле",— сказала Аринцева.

Управляющие компании из категории "дураков" объясняют горожанам каждый свой шаг, рассказывают, из чего складываются тарифы, пояснила председатель Общественной палаты. И добавила, что на таких дураках мир держится.

А вот жулики, напротив, не желают, чтобы люди знали свои права.

"Они приходят и говорят мне: ты нам врагов выращиваешь, зачем просвещаешь их?" — рассказала Аринцева. Она резюмировала, что из ста условных управляющих компаний отлично работают десять, столько же — отвратительно, остальные где-то между ними.