В России введён запрет на анонимное использование мессенджеров

В России с 1 января 2018 года вступит в силу запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, пишет Интерфакс

По словам генерального прокурора, услугами по передаче мгновенных сообщений будут пользоваться только идентифицированные пользователи.

"Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора", — пояснил Чайка.

Кроме того, он отметил, что с 2018 года в России вводится уголовное наказание за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, оборонно-промышленного комплекса и других стратегически важных отраслей.

"С 1 января 2018 года вступают в силу изменения, устанавливающие уголовную ответственность за неправомерный доступ к критической информационной структуре РФ, системам управления технологическими процессами в атомной и химической промышленности, энергетике, оборонно-промышленного комплекса и другим", — сказал Чайка на 15-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Петербурге в среду.

Глава надзорного ведомства напомнил, что с ноября текущего года действует закон о запрете анонимайзеров.

"Все перечисленные мной меры в совокупности позволяют добиваться конкретных положительных результатов", — подчеркнул генпрокурор.

Сегодня в России за различные киберпреступления предусмотрена ответственность по 17 статьям Уголовного кодекса РФ.