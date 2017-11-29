В России введён запрет на анонимное использование мессенджеров

В России с 1 января 2018 года вступит в силу запрет на анонимное использование мобильных мессенджеров. Об этом заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка, пишет Интерфакс
.
По словам генерального прокурора, услугами по передаче мгновенных сообщений будут пользоваться только идентифицированные пользователи.
"Услуги по передаче мгновенных сообщений будут предоставляться исключительно пользователям, идентифицированным на основании абонентского номера и соответствующего договора", — пояснил Чайка.
Кроме того, он отметил, что с 2018 года в России вводится уголовное наказание за неправомерный доступ к системам управления атомной и химической промышленности, энергетики, оборонно-промышленного комплекса и других стратегически важных отраслей.
"С 1 января 2018 года вступают в силу изменения, устанавливающие уголовную ответственность за неправомерный доступ к критической информационной структуре РФ, системам управления технологическими процессами в атомной и химической промышленности, энергетике, оборонно-промышленного комплекса и другим", — сказал Чайка на 15-м заседании генеральных прокуроров государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Петербурге в среду.
Глава надзорного ведомства напомнил, что с ноября текущего года действует закон о запрете анонимайзеров.
"Все перечисленные мной меры в совокупности позволяют добиваться конкретных положительных результатов", — подчеркнул генпрокурор.
Сегодня в России за различные киберпреступления предусмотрена ответственность по 17 статьям Уголовного кодекса РФ.