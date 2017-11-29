Затопили, курят в подъезде, закрыли парковку: как полиция может помочь в "соседских разборках"

Соседи шумят

Довольно часто жильцы соседних квартир очень громко слушают музыку. Или затеяли ремонт, и на все просьбы поменьше шуметь никак не реагируют. Бывает и наоборот: постоянно требуют, чтобы вы сделали телевизор потише, а во время праздников угрожают вызвать полицию, если вы сейчас же не выгоните гостей.

"Сейчас в Калининградской области по закону можно шуметь с 8:00 и до 23:00. В выходные дни ремонтные работы, связанные с шумом, производить нельзя даже днём.

Участковому необходимо выйти по указанному адресу и узнать причину шума. Ведь бывают различные варианты. Если кто-то просто отмечает день рождения, то тут достаточно беседы.

Бывает так, что граждане систематически нарушают тишину и покой. С такими людьми тяжелее работать, потому что зачастую это пьяницы и дебоширы.

Бывает, что люди жалуются на шум необоснованно. Например, в семь вечера уже стучат по батарее. Честно говоря, я даже сам могу не выходить на такие адреса. Я часто звоню заявителю и объясняю, что в это время еще можно шуметь".

Соседи курят в подъезде

Нередко возникают конфликты из-за того, что в квартиру попадает сигаретный дым с лестничной клетки или соседнего балкона, а соседи на замечания не реагируют.

"Если соседи в подъезде курят, несмотря на возражения, то вам обязательно надо зафиксировать этот факт на фото или видео. Полицейским потом будет проще работать с этим человеком. Если этого сделать не удалось, то достаточно будет и свидетельских показаний".

Соседи уехали и не оставили контактов

Случается, что соседи уехали в неизвестном направлении и не оставили вам ни нового адреса, ни ключей от своей квартиры. При этом в запертом жилище прорвало трубу или газовики отказываются включать подачу топлива, пока не проверили оборудование во всех квартирах в подъезде.

"Если надо срочно получить доступ в квартиру соседей в их отсутствие, то тут все зависит от ситуации. Если там прорвало трубу и вода топит соседей, то тут надо вызывать участкового и представителя управляющей компании. А потом в присутствии двух свидетелей вскрывать дверь.

После устранения причины потопа, в присутствии всех перечисленных, менять замки на двери, за которые УК потом выставляет счет владельцам квартиры.

В случае, если газовщикам надо попасть в квартиру для осмотра оборудования, можно сделать то же самое.

Если ситуация не экстренная, то сначала полицейские должны попытаться разыскать владельцев квартиры или их родственников".

Сосед закрыл доступ на парковочное место

Еще одна распространенная причина конфликтов с соседями – установка ими антипарковочных блокираторов во дворе. По сути, они оставляют за собой единоличное право пользоваться общей придомовой территорией.

"Если сосед без вашего согласия зарезервировал за собой парковочное место во дворе (установил там шлагбаум или какие-то преграды), то это незаконно. Участковый составляет сопроводительное письмо в управляющую компанию, и узнает кто конкретно поставил ли преграду и спросил ли он согласия остальных жильцов. Если разрешения у него нет, то я посылаю в УК бумагу, чтобы они спилили эти преграды".

Соседи игнорируют претензии

Иногда соседи открыто заявляют, что "нарушали и нарушать будут" невзирая на то, что на них уже неоднократно составлялись протоколы.

"Если человек систематически штрафуется за нарушение порядка, но не платит эти штрафы, то у нас есть статья за неуплату штрафа. Она предусматривает даже административный арест".