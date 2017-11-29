Все мероприятия Калининграда: как развлечься в декабре-2017
Клопс.Ru создал интерактивную карту
самых заметных и ожидаемых развлекательных мероприятий, которые пройдут в декабре 2017 года в Калининграде и области.
Вечеринки, концерты звёзд и калининградских музыкантов, танцевальные шоу, мастер-классы для детей — всё, что может заинтересовать жителей и гостей города.
Все события, размещённые на карте
, отмечены иконками разных цветов: оранжевый — событие ещё не началось, зелёный — площадку можно посетить сейчас, серый — мероприятие закончилось.