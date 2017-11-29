Верховный суд признал право россиян требовать компенсацию от курящих на балконе соседей

Верховный суд РФ признал право россиян требовать компенсацию морального вреда от соседей, курящих на балконе. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ)

"Граждане, проживая в жилом помещении, имеют право на благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма и любых последствий потребления табака, обусловленных курением соседей", — говорится в постановлении суда.

Суд постановил, что право на свободное использование жилого помещения, в том числе курение в нём, должно осуществляться таким образом, чтобы "последствия потребления табака, которые могут вызвать проникновение табачного дыма или запаха табака в жилое помещение соседей, не распространялись за пределы помещения курящего лица и не причиняли неудобства соседям". Согласно ст. 151 Гражданского кодекса, на нарушителя могут возложить обязанность компенсировать соседям моральный вред от табачного дыма.

Решение стало результатом рассмотрения судебной тяжбы из Новосибирска. Истец два года пытался запретить соседу курить на балконе и требовал 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск был отклонён в судах низшей инстанции и поддержан Верховным судом, который постановил, что истец имеет право на компенсацию в размере 5 тыс. рублей.