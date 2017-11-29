Опрос: россияне рассказали, что считают успехом в жизни

По мнению большинства россиян, сегодня по разным причинам сложно достичь успеха в жизни. Опрос проводил ФОМ



Почти треть определяет для себя успех как счастье в личной жизни и благополучие семьи. Более четверти полагают, что этим словом обозначается материальный достаток. Для каждого пятого успех — это любимая работа, для 13% — здоровье своё и близких, для 6% — достижение целей, а по 4% определяют успех как получение хорошего образования или мир на Земле.



При этом 79% уверены, что успеха сегодня в России добиться трудно. Причинами граждане называют собственные лень и инертность, тяжёлую жизнь и нехватку денег, коррупцию и безработицу.