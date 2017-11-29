Зеленоградск попал в топ-5 малых городов России, популярных для новогоднего отдыха

Зеленоградск вошёл в топ-5 малых городов России, которые популярны для новогоднего отдыха. Об этом сообщает сайт бронирования жилья Tvil.ru

Рейтинг определил популярные для новогоднего отдыха малые города России. Он составлен по данным броней жилья туристами в городах с населением до 15 тысяч человек с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Туристы бронируют новогодний отдых в Зеленоградске в среднем на пять ночей и тратят на жильё менее 3000 рублей в сутки на семью.

В первую десятку маленьких городов также вошли: Суздаль (Владимирская область), Мышкин (Ярославская область), Руза (Московская область), Лахденпохья (Карелия), Валдай (Новгородская область, Боровск (Калужская область), Весьегонск (Тверская область), Новая Ладога (Ленинградская область) и Теберда (Карачаево-Черкесия). Дешевле всего отдых обойдётся в Калининградской области, дороже — во Владимирской области.