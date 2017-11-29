Зеленоградск попал в топ-5 малых городов России, популярных для новогоднего отдыха
Зеленоградск вошёл в топ-5 малых городов России, которые популярны для новогоднего отдыха. Об этом сообщает сайт бронирования жилья Tvil.ru
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Рейтинг определил популярные для новогоднего отдыха малые города России. Он составлен по данным броней жилья туристами в городах с населением до 15 тысяч человек с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. Туристы бронируют новогодний отдых в Зеленоградске в среднем на пять ночей и тратят на жильё менее 3000 рублей в сутки на семью.
В первую десятку маленьких городов также вошли: Суздаль (Владимирская область), Мышкин (Ярославская область), Руза (Московская область), Лахденпохья (Карелия), Валдай (Новгородская область, Боровск (Калужская область), Весьегонск (Тверская область), Новая Ладога (Ленинградская область) и Теберда (Карачаево-Черкесия). Дешевле всего отдых обойдётся в Калининградской области, дороже — во Владимирской области.