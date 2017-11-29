Семь улиц Калининграда остались без света (список)

На ряде калининградских улиц в среду, 29 ноября, нет света или воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Холодной воды не будет:

— до 16:00 — на ул. Октябрьской, 68–74;

— до 18:00 — на ул. Фрунзе, 73–75.

Без света из-за ремонта останутся дома:

— до 13:00 — на ул. Борзова, 93а–в, 95 (детский сад №122 и модуль ГВС), 103, 103а–б, ул. Каштановая Аллея, 145а, 147 (школа №50), 157, ул. Олимпийской, 10–24;

— до 18:00 — на ул. Фрунзе, 50, 59–67 (и медицинская лаборатория), 73а, 75 (и ВНС), ул. Пионерской, 1–7 (роддом №4), 9 (школа №24), ул. Угловой, 3, 2–10, 17, ул. Томской, 22, ул. Борзова, 93а–в, 95 (детсад №122 и модуль горячего водоснабжения), 97–99, 103–105а, ул. Каштановая Аллея, 147 (школа №50), 151–155 (и модуль ГВС).