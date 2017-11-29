Опрос: россияне рассказали, как проводят свободное время

Жители России рассказали социологам, как проводят досуг. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ



Большинство россиян сегодня в свободное время занимается домашним хозяйством. Так ответили 60%, а 12 лет назад их было всего 40%. Проводят время на природе или гуляют более трети (против 13% в 2005). Почти столько же сидят дома или общаются с друзьями, а также смотрят телевизор или слушают радио.



За 12 лет значительно возросло количество граждан, имеющих хобби — 26% против 7%. Книги в свободное время читают 23%, в интернете или за компьютерными играми проводит досуг каждый пятый. Спортом занимаются 12% (в 2005 году — 5%). При этом за 12 лет существенно сократилось число тех, кто любит читать на отдыхе газеты и журналы — всего 9% против 28%.



Ещё 8% тратят свободное время на дополнительное образование, 1% посещает ночные клубы (12 лет назад таких было 5%). По 0,5% опрошенных ответили, что у них нет свободного времени, или затруднились назвать свои занятия на досуге.