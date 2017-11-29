Яровая предложила создать приложение для школьников о наследии России

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести в программу федерального образования приложение, где школьникам рассказывалось бы о величайших подвигах поколений России и о судьбоносных исторических событиях. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

"Мы предлагаем сформировать для школьной программы "Цивилизационное наследие поколений России" и сделать его обязательным приложением к федеральным образовательным стандартам" — предложила Яровая. Она пояснила, что в приложении будут собраны величайшие подвиги, судьбоносные исторические события, уникальные природные места, выдающиеся научно-технические достижения, сказки и песни, лучшие литературные произведения, памятники культуры, музеи и театры.

Депутат считает, что воспитание детей — это государственная задача. По её мнению, каждому ребёнку необходимо дать знание о том, в чём источник национальной силы и славы Отечества.