Дмитрий Хворостовский посмертно номинирован на премию "Грэмми"

Российский оперный певец Дмитрий Хворостовский посмертно вошёл в число номинантов на премию "Грэмми". Об этом сообщает Интерфакс

Хворостовский представлен в категории "Лучший классический сольный вокальный альбом". Он претендует на награду за "Вокальный цикл Свиридова: отчалившая Русь".

Также в этой номинации представлен дирижер Максим Емельянычев совместно с американкой Джойс Ди Донато и оркестром Pomo d"Oro за альбом "Война и мир: гармония через музыку". Абсолютным лидером премии стал рэпер Джей Зи с восемью номинациями.

Победители станут известны 28 января 2018 года.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября. Причиной смерти певца стало онкологическое заболевание, с которым он боролся несколько лет.