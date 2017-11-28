Учёные заявили о появлении новой сексуальной ориентации

Канадские учёные заявили, что в ближайшем будущем появится новая сексуальная ориентация. Речь идёт о цифросексуалах, пишет РИА Новости

Цифросексуалы — люди, удовлетворяющие сексуальные потребности исключительно за счёт виртуальной реальности, уточняет журнал Journal of Sexual and Relationship Therapy. По мнению учёных, развитие технологий приведёт к изменению интимных предпочтений, и многие живым партнёрам станут предпочитать роботов.

"Можно с уверенностью сказать, что наступила эра виртуального секса с эффектом погружения", — заявил профессор Нил Маккартур, директор Центра прикладной и профессиональной этики в Университете Манитобы.

По словам Маккартура, секс-роботы уже на подходе. Их будут изготавливать по спецзаказам, чтобы выполнять даже те желания людей, которые живые партнёры не стали бы или не захотели бы реализовать.

По сообщению Фонда ответственной робототехники, сначала секс-технику начнут использовать в учреждениях для пожилых людей. Кроме того, роботов будут привлекать для помощи парам, практикующим отношения на расстоянии.

Исследователи призывают практикующих врачей понять природу "цифросексуальности" и быть готовыми к работе с такими клиентами. По мнению авторов, описываемое ими явление может привести к проблемам в отношениях и разводам, а также к усилению чувства вины и стыда.