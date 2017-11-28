Фонари и дизель-генераторы: во вторник Центральный рынок остался без света (фото)

Во вторник, 28 ноября, Центральный рынок Калининграда остался без света. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

На рынке не работает часть аптек и магазинов, мясной и молочный павильоны. С наступлением сумерек открытые ряды погрузились в темноту. Остались лишь несколько продавцов. Часть аптек освещаются с помощью дизель-генераторов. Палатки с хозтоварами используют собственный ассортимент фонарей в качестве источника света.

Продавцы назвали отключение электричества сильным ударом по бизнесу. "Вся продажа начинается с 16:00", — рассказал один из них корреспонденту Клопс.Ru.

Причиной стало плановое отключение электричества. Света на рынке не было с 9:00 до 18:00. Горадминистрация заранее уведомила рынок о готовящемся отключении.