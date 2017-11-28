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Главная Новости Общество

Депутат предложит Роскомнадзору блокировать "живодёрские" группы в соцсетях

16:54
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Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов намерен в среду, 29 ноября, обратиться к Роскомнадзору с просьбой блокировать в социальных сетях группы, которые размещают материалы с издевательствами над животными. Об этом пишет ТАСС

"Нам нужен перечень групп, которые существуют. И мы прямо на комитете поставим Роскомнадзору задачу осуществить блокировку вот этих групп", — объяснил депутат. Он добавил, что эти группы часто являются закрытыми, а за доступ к ним нужно платить.

По словам Бурматова, после блокировки контент, возможно, будет появляться на других площадках. "Возможно, потребуются меры реагирования, чтобы информация [о группах] передавалась органам внутренних дел для установления организаторов этих групп", — сказал глава комитета.

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