Гришковец раздаст декорации зрителям после спектакля в драмтеатре

В Калининграде драматург и режиссёр Евгений Гришковец раздаст зрителям декорации, используемые в спектакле "Плюс один", который покажут 6 декабря на сцене драмтеатра. Об этом сообщает пресс-служба продюсерской группы Vagonka Pro.



Отмечается, что это будет финальный показ постановки. "А чтобы этот спектакль был уже точно совершенно последним, по его окончании я отдам все костюмы, весь реквизит, даже письменный стол и шторы прямо со сцены зрителям", — написал Гришковец в своём блоге odnovremenno.com.



Желающие смогут получить бежевый синтетический ковёр, торшер, настольную лампу, кожаную куртку с варежками, коричневые унты из искусственного меха, портьеры, венскую вешалку, стол и три стула. Чтобы принять участие в розыгрыше лотов, нужно прислать на plusodingrishkovets@mail.ru свои имя, фамилию и фотографию билета на спектакль.