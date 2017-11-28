Минфин предложил увеличить размер выплат нуждающимся

Глава Минфина РФ предложил сократить число получателей соцподдержки из бюджета, при этом увеличив размер выплат. Как сообщает "РИА Новости" , такое заявление Антон Силуанов сделал на форуме финансового университета.

"У нас большое количество получателей: семь человек из десяти получают поддержку государства. Хотя нуждающихся значительно меньше. Концентрация ресурсов именно тем, кто нуждается, позволит создать условия, чтобы именно те, кто нуждается, стали больше потреблять", — заявил Силуанов.

Министр отметил, что предложение уже обсуждается в правительстве. По мнению Силуанова, такая система поможет росту потребительского спроса и благосостояния россиян, которые ограничены в возможностях приобретения товаров и услуг. Глава ведомства считает, что увеличение расходов без переформатирования системы помощи приведёт к кризису в экономике.

"Настало время переформатировать те уровни социальной поддержки, которые сегодня предоставляются за счёт средств государства, тем гражданам, которые больше нуждаются", — рассказал Силуанов.