В Калининграде отключили электричество на 23 улицах (список)

На ряде калининградских улиц во вторник, 28 ноября, нет света, холодной или горячей воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Холодную воду из-за ремонта отключили до 17:00 на ул. Клинической, 69, 73, 73а, 75, 74 (Областная клиническая больница), 74а (детская глазная клиника), 76, 78, 81–81а (областной роддом), 83, и на площади Василевского, 2.

Горячей воды до 16:00 не будет на ул. 9 Апреля, 5 (БФУ), 7, ул. Клинической, 6–12, 14 (детская поликлиника), ул. Фрунзе, 17–21, до 19:00 — на ул. Зелёной, 23, 72, 74, 76.



Свет отключён:



— до 13:00 — на ул. Ив. Сусанина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11а, 13, 14, 15, 17, 18, 18б, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 29а, 29б, 30, 31 и 35, ул. Рассветной, 8, 12, 18, 20, 22, 24, ул. Миномётной, 1, 4, ул. Пулемётной, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 22, в Лучистом переулке, на ул. Сенокосной, 1, 3а, 3, ул. М. Борзова, 92а, ул. Осенней, 21;



— до 18:00 — на ул. Черняховского, 15, ул. Пр. Баранова, 30, 32, ул. Горького, 2, ул. Автомобильной, 12а, 15, 20, ул. Альпийской, ул. Дрожжевой, 1, ул. Ген. Толстикова, 15, ул. Щедина, 19–25, ул. Батальной, 46–54, 70, 72–76, 80–86, ул. Куйбышева, 8, 11, ул. Пражской, 1а, 1б, 3, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ул. А. Невского, 34–34а, на ул. Римской, ул. Берлинской, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, пер. Венском, 1, 2, 3.