HeadHunter узнал, на что тратят деньги калининградцы

Калининградские работники стали тратить меньше денег на здоровье, образование и одежду. К такому выводу пришли специалисты компании HeadHunter

У специалистов спросили, на что они тратят зарплату. 74% опрошенных в качестве основной статьи расходов указали еду, 40% — коммунальные платежи, 35% — траты на детей. 32% калининградцев тратят основную часть зарплаты на выплату ипотечных кредитов. В 2017 году калининградцы сократили траты на себя. Только 3% рассказали, что основной статьёй расходов являются такие траты, как фитнес, массаж и другие виды ухода за собой. У 6% это медицинские услуги, образование, покупка одежды и обуви.

Общероссийские результаты опроса показали, что в 2017 году возросло число тех, чьего дохода не хватает на основные нужды. Таких оказалось 35%. Наибольшая доля давших такой ответ — люди в возрасте от 36 до 45 лет. 69% работников не могут назвать свою зарплату достойной. Этот показатель не изменился за год. Всего 3% респондентов довольны заработком.