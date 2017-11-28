Россияне рассказали, чего боятся больше всего

Жители России рассказали, чего они боятся больше всего. Результаты опроса опубликовал "Левада-центр"



Больше всего жители сегодня боятся болезни близких — за год этот показатель увеличился на 2%. Войны сегодня боятся 37% (28 лет назад таких было ровно 50%). Своей болезни и потери работоспособности опасается почти треть респондентов, почти четверть боится бедности, а каждый пятый — старости и беспомощности.



За год россияне стали больше бояться физической боли и мучений (17%), произвола властей и беззакония (11%), а также национальных конфликтов (10%). Зато стало меньше страхов относительно собственной смерти (9%). Гибели человечества сегодня тоже боятся 9%, а 5% — Страшного суда.