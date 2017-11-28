Опрос: только 9% россиян считают, что школьникам необходимы основы православной культуры

Жители России назвали практические навыки, которые, по их мнению, должны изучаться в школах. Результаты опроса опубликовал ВЦИОМ



По мнению подавляющего большинства, изучение правил дорожного движения должно быть обязательным для всех школьников; только 2% выступили против этого. Также больше половины полагают, что ученикам необходимы основы военной подготовки.



Почти половина уверена, что в школе должны преподавать финграмотность, однако ещё больше респондентов оставляют этот предмет на усмотрение родителей. Нравственные основы семейной жизни как школьный предмет считают необходимыми 38% опрошенных, национальные языки в республиках (башкирский, татарский и т.д.) — всего 33%, а 8% против этого. Лишь каждый пятый выступил за необходимость преподавания светской этики, 16% — за основы мировых религиозных культур, а 9% — за основы православной (исламской, буддийской) культуры.



Кроме того, 75% предложили учить школьников навыкам общения вне интернет-пространства, 65% — защите от травли в интернете и соцсетях, а 42% — навыкам общения онлайн.



При этом 67% респондентов затруднились назвать предметы, которые нужно сократить в нынешней школьной программе ради введения дополнительных дисциплин. Впрочем, некоторые предложили уменьшить время, которое школьники тратят на ИЗО, музыку, физкультуру и домоводство.